Bünyan'da parklar çocuklar ve gençler için hazırlandı Bünyan Belediyesi tarafından bugün sokağa çıkacak 0-18 yaş grubundaki çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Bünyan Belediyesi tarafından bugün sokağa çıkacak 0-18 yaş grubundaki çocuklar için parklarda dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye ekipleri 0-18 yaş aralığındaki çocuklar ve gençlerin sokağa çıkma izni öncesi, parklarda dezenfekte çalışmalarının yan sıra ağaç budama, peyzaj, yabani ot temizliği ve çim biçme çalışmalarını da yaparak parkların daha güvenli olması için yoğun mesai harcadı.

İzin günlerinde çocukları farklı sürprizlerle parklarda karşıladıklarını anımsatan Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, "Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak her ihtimali düşünerek başlatılan detaylı temizlik çalışmasıyla parklarımız ve çocuk oyun alanlarımız özel dezenfektanlarla yıkandı. İlçemizin her bir noktasında koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız risk ortadan kalkana kadar aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA