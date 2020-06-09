Bünyan'da öğretmen ve öğrenciler ihtiyaç sahiplerine 350 çuval un yardımı yaptı Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğüne düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 350 torba un, Bünyan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğüne düzenlenen kampanya ile öğretmen ve öğrencilerin katkısıyla alınan 350 torba un, Bünyan ilçesinde ihtiyaç sahibi ailelere teslim edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Bünyan İlçe milli Eğitim müdürlüğü tarafından düzenlenen kampanya ile Bünyan ilçesinde öğretmenlerin yardımı ve öğrencilerin harçlıklarından toplanan parayla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak üzere alınan 25'şer kilogramlık 350 çuval unun dağıtımını gerçekleştirdi.

Bünyan ilçesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasına çocukların kumbarasından çıkanlarla, öğretmenlerin de maaşlarıyla destek verdiğini hatırlatan Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdal Çelik, yaptığı açıklamada,içinden geçilen zor günlerde birlik beraberlik ruhunu güçlendirmek, insanlara destek olmak için kenetlendiklerini ifade etti.

Vefa destek gruplarında görev alan öğretmenler aracılığı ile ilçedeki ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini gruplarıyla birlikte ihtiyaç sahiplerini tespit ettiklerini aktaran Çelik, " Milletlerin de ruhu vardır. Türk milleti de bu süreçte vefasını, desteğini bir kez daha gösterdi. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise eğitim camiasına destekleri için teşekkür ederek, zor günlerde insanlara yardım etmenin önemine değindi.

Başkan Altun;" Herkesin emeğine sağlık. Zor bir süreçten geçtik. Geçerken de en büyük katkı Vefa sosyal destek grubumuzdan aldık. Muhtarlarımız olsun, öğretmenlerimiz olsun gerçekten hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye olarak ulusal bir birliktelik sağlayarak virüsün üstesinden gelmek üzereyiz. Tedbiri asla elden bırakmayacağız. Vefa Sosyal destek gruplarımız ev ev vatandaşlarımıza ulaşarak hizmet verdi. Özellikle Bünyan Belediyesi'nin çalışmalarına çok büyük katkılar sundular. Hepinizden Allah razı olsun. Bu bağlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu kampanyayı bu çalışmaların bir devamı olarak görüyoruz. Hayırseverlerimiz ve emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah birlik olmaya, ilçemiz için şehrimiz için tüm Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Unlar daha sora öğretmenler tarafından ihtiyaç sahiplerine evlerinde teslim edildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA