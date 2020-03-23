Bünyan'da lokanta ve pastaneler denetlendi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ve pastaneler belediye ekiplerince denetlendi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında lokanta ve pastaneler belediye ekiplerince denetlendi.

Bünyan Belediyesi zabıta ekipleri, İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında "paket servis" ve "gel-al" benzeri uygulamaya geçilen restoran ve pastanelerde denetlemelerde bulundu.

İşletmeleri alınan tedbirlere uymaları konusunda uyaran ekipler, iş yerlerinde bulunan masa ve sandalyelerin toplanmasına da yardımcı oldu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında ilçe genelinde denetimlerini artırdıklarını belirterek, "Esnafımız ve halkımız bu tedbire karşı son derece duyarlı yaklaştı. Hem esnafımıza hem de vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA