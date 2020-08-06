Bünyan'da Kovid-19 denetimi yapıldı Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve beraberindeki heyet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Belediye Başkanı Özkan Altun ve beraberindeki heyet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi yaptı.

İlçe genelinde alışveriş merkezi, pazar yeri, lokanta, kafe, restoran, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, düğün ve nikah yeri, berber, güzellik merkezi, internet kafe ve elektronik oyun yeri, park, piknik alanı ve taksi durakları ile şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları ve taksiler başta olmak üzere tüm yaşam alanlarını kapsayacak şekilde denetim gerçekleştirildi.

İlçede denetimleri sıklıkla yaptıklarına dikkat çeken Kaymakam Şahin, "Bugün ilçe genelinde tüm birimlerimizle denetimdeyiz. İlçemizde vatandaşlarımız kurallara büyük ölçüde riayet ediyor. İçinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulması, salgınla mücadelenin başarısı açısından büyük önem arz ediyor. Son günlerdeki vaka sayıları göz önünde alındığında, hayatın her alanında mevcut tedbirlere uyulmasının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Bu nedenle vatandaşlarımızdan ricamız, içinden geçtiğimiz süreçte belirtilen kurallara harfiyen uymalarıdır." dedi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da "Normalleşme sürecini başlatması ile kısmi olarak ne yazık ki vatandaşlarımız da tedbirleri elden bıraktı. Özellikle toplu bulunan yerlerde vatandaşlarımızdan tek ricam fiziki mesafeye dikkat ederek maskesiz asla dışarı çıkmamalarıdır. Çok fazla ihtiyaç olmadığı takdirde kalabalık ortamlardan uzak durmalıdırlar. Zorunlu hallerde ise mutlaka maske kullanalım, sosyal mesafeye dikkat edelim, dost meclislerini daha sonra hep beraber olmak üzere bir süre erteleyelim, kalabalık ortamlardan uzak duralım ve tokalaşmak, sarılmak gibi geleneksel alışkanlıklarımızı geçici olarak bir kenara bırakalım." diye konuştu.

Kaynak: AA