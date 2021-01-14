Bünyan'da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
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Bünyan'da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

14.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:54
Bünyan'da Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

Bünyan Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Bünyan Devlet Hastanesi'nde sağlık personeline Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı.

Acil kullanım onayı gelmesiyle aşı uygulaması 81 ilde olduğu gibi Bünyan'da da başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından dağıtılan aşılar, ilçedeki tüm sağlık kuruluşlarına teslim edildi. Risk grubuna göre öncelik tanınan sağlık çalışanlarının aşıları sabah saatlerinde yapılmaya başlandı.

Uzman Dr. Gökçen Kültüroğlu, "Sağlık personelimiz, uyguladığımız tek doz aşıdan sonra gelişebilecek alerjik reaksiyonları ve yan etkilere karşı tedbir amaçlı burada 30 dakika kadar gözetim altında tutuluyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Davarcı

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