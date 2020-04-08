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Bünyan Belediyesi, Özkan Altun, Güncel

Bünyan'da koronavirüs tedbirleri

Bünyan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe genelindeki çocuk oyun parklarını dezenfekte ediyor.

08.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:28
Bünyan'da koronavirüs tedbirleri

Bünyan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilçe genelindeki çocuk oyun parklarını dezenfekte ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçe genelindeki çocuk oyun parklarını özel dezenfektan malzemelerle temizliyor.

Belediye Başkanı Özkan Altun, koronavirüs önlemleri kapsamında hijyene önem verdiklerini belirtti.

Tedbiri asla elden bırakmayacaklarını aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Rutin temizlik çalışmalarına ilave olarak her ihtimali düşünerek başlatılan detaylı temizlik çalışmasıyla parklarımız ve çocuk oyun alanlarımız özel dezenfektanlarla yıkandı. İlçemizin her bir noktasında koronavirüse karşı dezenfekte çalışmalarına devam ediyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın yoğun olduğu alanlarda dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu alanda yürüttüğümüz çalışmalarımız risk ortadan kalkana kadar aralıksız devam edecek."

Kaynak: AA

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