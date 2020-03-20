Bünyan'da koronavirüs önlemleri kapsamında 372 işletme denetlendi Kayseri'nin Bünyan ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 372 iş yerlerini denetledi.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde zabıta ekipleri, koronavirüs önlemleri kapsamında 372 iş yerlerini denetledi.

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile ilçe genelinde marketlerde fiyat denetimi yaptı.

Fiyatlardaki değişimi mercek altına alan zabıtalar, raflarda yeterli ürün bulunup bulunmadığı ve stoklarda ürün tutulup tutulmadığını da inceledi.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, denetimle ilgili, ilçe esnafına hassasiyeti için teşekkür ederek, bu zor süreci haksız kazanca dönüştürmek isteyenlerin karşısında olduklarını söyledi.

Altun, ayrıca denetimlerin süreceğini ve bugüne kadar 372 işetmenin denetlendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA