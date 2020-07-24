Bünyan'da kontrollü sosyal hayat denetimleri sürüyor Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) dolayısıyla işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Bünyan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) dolayısıyla işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

Salgın tedbirlerinin alınmaya başlandığı 16 Mart'tan itibaren maske, sosyal mesafe, hijyen ve açıkta gıda satışı konularında 326 iş yerini denetleyen ekipler, yeni normalde işletmelerin, Sağlık Bakanlığı'nın kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine uygun faaliyet gösterip göstermedikleri de denetliyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, amaçlarının vatandaş ve esnafın sağlığını korumak olduğunu belirtti.

Altun, iş yeri ve işletme sahiplerinden hem kendilerinin hem de vatandaşların sağlığını tehlikeye atmamak için kurallara uymalarını istedi.

Kaynak: AA