Bünyan'da Kaymakam Şahin ve Başkan Altun'dan pazarda denetim

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Ömer Şahin, pazar yerinde denetimde bulundu.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve Kaymakam Ömer Şahin, pazar yerinde denetimde bulundu.

Pazar esnafına kolaylık dileyen Kaymakam Şahin ve Başkan Altun, esnaf ve vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı uyulması gereken kuralları hatırlattı.

Başkan Altun, "Bizler kurum olarak üzerimize düşen çalışmaları yerine getirirken, hemşehrilerimizden de aynı duyarlılığı göstererek, tedbiri elden bırakmamalarını istiyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımız maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat etmeli, hijyen konusunda duyarlı olmalı. Bu zorlu süreçte tekrar başa dönmeyelim, lütfen sevdiklerimiz için tüm kurallara uyalım." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Davarcı