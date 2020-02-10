Bünyan'da karla mücadele çalışmaları

10.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:44

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

Yolların kapanmaması için belediye ekipleri kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

İlçede güzel kar manzaraları oluştu.

Belediye Başkanı Özkan Altun, yaptığı açıklamada, karla birlikte tüm ekiplerin seferber edildiğini belirtti.

Yolların açık tutulması için ekiplerin gece gündüz çalıştığını vurgulayan Altun, "Kış mevsiminin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ulaşımda aksamaya meydan vermemek için tam koordinasyonla tüm ekiplerimizle sahadayız." dedi.

Kaynak: AA