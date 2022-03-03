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Bünyan'da deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bünyan'da deprem

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde saat 12.42'de, 17.75 kilometre derinlikte 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı meydana gelmedi. - KAYSERİ

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Kayseri, Deprem, AFAD, 3. Sayfa, Haberler

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