Bünyan'da dede ve torunları birlikte gezdi Bünyan ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, dışarıda torunlarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Bünyan ilçesinde 65 yaş üstü vatandaşlar, dışarıda torunlarıyla birlikte vakit geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle uzun süredir evlerinde olan 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00-20.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarına izin verildi. 18 yaş altı çocuk ve gençler için konulan yasak ise ebeveynlerinin refakatinde olmak şartıyla kaldırıldı.

Bünyan ilçesinde bazı dede ve torunları, aylar sonra dışarıya birlikte çıkarak, güzel bir gün geçirdi.

Torunuyla gezintiye çıkan Mahir Gürbüz, sağlık tedbirleri nedeniyle 3 aydır görüşemediği torunlarını çok özlediğini belirterek, birlikte hasret giderdiklerini söyledi.

Kaynak: AA