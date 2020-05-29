Bünyan'da cuma namazı, salgın sonrası ilk kez kılındı
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.
29.05.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:25
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilen camiler, cuma namazının kılınmasıyla yeniden cemaatine kavuştu.
Bünyan Ulu Camii'de, cuma namazını İlçe Müftüsü Mahmut Taşyapan kıldırdı.
Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, cuma namazı çıkışında yaptığı açıklamada, özlem ve hasretle bekledikleri camilerde birlikte saf tutarak namaz kıldıklarını söyledi.
Cuma namazını tarihi Ulu Camii'de eda ettikten sonra hemşehrileri ile gönülden selamlaşıp, dua edip, dua istediklerini belirten Altun, "Cenab-ı Hak inşallah hasretle musafahalaştığımız günleri de bizlere nasip etsin." dedi.
Bünyan Belediyesi, camilere giden vatandaşlara maske ve dezenfektan hizmeti verdi.
Kaynak: AA