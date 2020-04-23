Bünyan'da çocuklara 23 Nisan hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle çocuklar evde kalıyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda korona virüs tedbirleri nedeniyle çocuklar evde kalıyor. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise çocukların bayram sevincini yaşaması için evde olan çocuklara hediyeler göndererek sevindirdi.

23 Nisan öncesi evlere bayrak dağıtımı yapan Bünyan Belediyesi, bugün de çeşitli hediyeler ile çocukların bayramını kutladı. Bünyan Belediye başkanı Özkan Altun, Korona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir evde kalan çocuklara, 23 Nisan sevincini yaşatmak için hediyeler gönderdi.

Aileler ve çocuklar kendilerini unutmayan Başkan Altun'a teşekkür ederek,"23 Nisan için çocuklara bir hediye göndermiş. Hiç beklemiyorduk, çok teşekkür ediyoruz. Çocuklar hediyeyi görünce sevindiler, onlar için büyük bir sevinç oldu" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA