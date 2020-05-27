Bünyan'da çocuklar parklara koştu Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubu çocuklar, Bünyan'da bugünkü izinlerinde aileleriyle parklara gitti.

Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubu çocuklar, Bünyan'da bugünkü izinlerinde aileleriyle parklara gitti.

Parklarda doyasıya eğlenen çocuklar, güneşli havanın ve parkların tadını çıkardı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun da çocuklara sürpriz yaparak parkta onları karşıladı. Çocuklarla sohbet edip hediyeler veren Başkan Altun, ailelerle de sosyal mesafe kuralına dikkat ederek sohbet edip taleplerini dinledi.

Kaynak: AA