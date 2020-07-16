Bünyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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Bünyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programları kapsamında Bünyan'da şehitler düzenlenen program ile anıldı.

Bünyan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 10:36 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:39

Hain darbe girişiminin yıl dönümünde '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' programları kapsamında Bünyan'da şehitler düzenlenen program ile anıldı.

İlçe meydanında gerçekleşen programa Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, daire amirleri, şehit aileleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek düzenlenen etkinliklerinde dayanışma ve coşku hakimdi. Bünyan Belediyesi tarafından hazırlanan alanda etkinlikler saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası etkinlikler, protokol konuşmaları sahnelenen oyunlar, seslendirilen şiir ve türkülerle devam etti. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun programda yaptığı konuşmada; "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi aziz milletimize ve bu topraklara yapılan Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük ihanetidir. Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ'cü terör örgütü mensubu gafiller, büyük Türk milletinin cesaretini, vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu yüce millet bir kez daha hep birlikte ortaya koyduğu 'Çanakkale Ruhu'yla hainlere karşı bir direniş ve diriliş öyküsü yazmıştır. Tarih; darbeye 'Dur' denilen Demokrasi destanının nasıl gerçekleştiğini, Başkomutanımız olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ferasetini, milletimizin cesaret ve dirayetini, aziz kahramanlarımızın vatan uğruna nasıl şehit düştüğünü altın harflerle yazmıştır. Tarih, iman ve bayrağı için tankın önüne çıkma kudretini gösterenlerin kahramanlığını asla unutmayacaktır. Tarih, 15 Temmuz'da savaş uçakları ve tanklara tekbir sesleriyle karşılık veren şehitlerimizi her zaman hatırlatacaktır. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde meydanları yine boş bırakmadık. Bayrağını alarak ilçe meydanına koşan değerli hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Biz bir oldukça, diri oldukça ve hep beraber Türkiye oldukça hainler asla emellerine ulaşamayacaklar. Teşekkürler Bünyan, teşekkürler vatan sevdalısı yiğit hemşehrilerim." diye konuştu.

Bünyan Kaymakamı Ömer Şahin de ise; "15 Temmuz 2016 demokrasi mücadelesinde şehit olan bütün şehitlerimize başta Cennet Yiğit kardeşimize, Ailesi de aramızda Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun Gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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