Bünyan Belediyesi vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor Kayseri'de Bünyan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilçedeki vatandaşların araçlarını, toplu taşıma araçları ve kamu kurumlarına ait araçları ücretsiz dezenfekte ediyor.

Kayseri'de Bünyan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ilçedeki vatandaşların araçlarını, toplu taşıma araçları ve kamu kurumlarına ait araçları ücretsiz dezenfekte ediyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, canlı hayvan pazarı yerleşkesinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü depo sahasında kurdukları mobil araç dezenfeksiyon istasyonunda 2 araç, 5 makine ve 5 kişiden oluşturulan özel ekiple virkon-s ve sodyum hipoklorid madde ile dezenfekte işlemi yaptıklarını söyledi.

Hizmetten, her hafta pazartesi ve perşembe günleri tüm vatandaşların faydalanabileceğini belirten Altun, salgına karşı genel temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri, Sağlık Bakanlığı'nın faaliyetlerini destekleyen hizmetler, esnaf ve iş yerlerine yönelik desteklemeler ile sosyal yardımların artırılarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA