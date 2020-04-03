Bünyan Belediyesi vatandaşların araçlarını ücretsiz dezenfekte ediyor Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşların özel araçları, toplu taşıma ve kamu kurumlarında hizmet veren araçlar ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında ilçedeki vatandaşların özel araçları, toplu taşıma ve kamu kurumlarında hizmet veren araçlar ücretsiz olarak dezenfekte ediliyor.

Dünyayı eskisi altına alan korona virüs ile mücadele konusunda önemli çalışmalara imza atan Bünyan Belediyesi, bu alandaki çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Daha önce yapılan çalışmalar kapsamında; okullar, hastaneler, sağlık ocakları, camiler, kahvehaneler, ilçedeki sektör ayırt etmeksizin faaliyet gösteren 498 esnafın tamamı, tüm kamu binaları, otobüs durakları, parklar, toplu taşıma araçları, taksiler ve toplu konutlar, 2 araç 5 makine ve 5 kişiden oluşturulan özel ekiple Virkon-s ve Sodyum Hipoklorid dezenfektanları ile yıkanarak dezenfekte edildi.

Şimdi ise verilen yeni hizmetle ilçede yaşayan tüm vatandaşların özel araçları,toplu taşıma araçları ve kamu kurumlarına ait araçlar ücretsiz iç-dış dezenfekte ediliyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Bünyan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı yerleşkesi içinde bulunan Temizlik İşleri Müdürlüğü Depo Sahasında kurdukları mobil araç dezenfeksiyon istasyonu ile verilmeye başlanan hizmetten her hafta Pazartesi ve Perşembe günleri tüm vatandaşların faydalanabileceğini belirtti.

Başkan Altun, salgına karşı genel temizlik ve dezenfeksiyon hizmetleri: , Sağlık Bakanlığının faaliyetlerini destekleyen hizmetler, Esnaf ve iş yerlerine yönelik desteklemeler ile Sosyal yardımların artırılarak devam edeceğini ifade etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA