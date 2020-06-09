Bünyan Belediyesi ücretsiz maske dağıttı Bünyan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde maske dağıttı.

Bünyan Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında pazar yerinde maske dağıttı.

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, salı pazarında maske dağıtımı yaptı.

Pazar girişlerine el dezenfektanı da yerleştiren ekipler, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları, maske ve eldiven takmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA