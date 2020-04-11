Bünyan Belediyesi sokak sokak ekmek dağıtıyor İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Bünyan Belediyesi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için sokak sokak ekmek dağıtıyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Bünyan Belediyesi ekipleri, vatandaşların sıkıntı yaşamaması için sokak sokak ekmek dağıtıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için 46 mahallede sokak sokak ekmek dağıtımı yaptıklarını belirtti.

Bünyan Belediyesine ait ekmek fırınında üretim kapasitesinin artırıldığını ifade eden Özkan Altun, "Yasak süresi boyunca ekiplerimiz mahalle ve sokaklarımızda araçlarla ekmek sevisine devam edecektir." dedi.

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar ise evlerinin önüne kadar gelen hizmet için belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: AA