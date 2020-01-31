Bünyan Belediyesi karla mücadele kapsamında tüm ekipleriyle sahada

31.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:15

Meteorolojiden yapılan kar yağışı ve buzlanma uyarısına karşı günler öncesinden hazırlıklarını tamamlayan Bünyan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte başladığı kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Karla mücadele ekibi ilçe merkezinin yanı sıra köy yollarının da kardan ulaşıma kapanmaması için de yoğun çalışma yürütüyor. İlçe sınırları içerisinde yer alan köylerin ulaşıma açık tutulması adına kar küreme araçları ve kamyonlar gece saatlerinden buyana sahada çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; "Kış mevsiminin olumsuz etkilerinin azaltılması ve ulaşımda aksamaya meydan vermemek için tam koordinasyonla tüm ekiplerimizle sahadayız. Karla mücadele çalışmaları kapsamında elimizdeki tüm imkanları seferber ederek en iyi şekilde çalışıyoruz.Sahada canla başla çalışan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA