Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur AŞ'de toplu sözleşme sevinci Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur.

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanlığı ile Bünyan Belediyesi Halıcılık Tur. AŞ arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendika ile Bünyan Belediyesi arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sona erdi.

Bünyan Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Hizmet İş Sendikası Şube Başkanı Serhat Çelik, 1 yıllık sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle üyelerinin maaşlarının ve sosyal haklarının yüzde 15 oranında artacağını belirtti.

Çelik, "Belediye Başkanımıza, üyelerimize göstermiş olduğu duyarlılık ve hassasiyetten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Aldığımız zamlarda arkadaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise işçilerinin aldıkları zammı aileleri ile huzur içinde harcaması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA