Bünyan Belediyesi Cuma namazı öncesi camileri dezenfekte etti Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cuma namazı öncesinde camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürütüyor.

Bünyan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cuma namazı öncesinde camilerde temizlik ve dezenfekte çalışması yürütüyor.



Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun; vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız olarak devam ettiklerini ifade etti. Vatandaşları kişisel temizlik konusunda her zamankinden daha duyarlı olmaya davet eden Başkan Altun, amaçlarının vatandaşların gönül rahatlığıyla camilerde ibaretlerini yapmasını sağlamak olduğunu kaydetti.



Başkan Altun,"Salgın hastalık riskine karşı tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza başladık. Personellerimiz gecenin geç saatlerine kadar ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürmektedir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA