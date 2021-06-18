'Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi' Eşgüdüm toplantısı yapıldı
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'Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi' Eşgüdüm toplantısı yapıldı

'Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi' Eşgüdüm toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde Halk Kütüphanesi kurulması amacıyla Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği ilk etapta Ankara Sincan ve Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane açma çalışmalarına başlandı.

Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde Halk Kütüphanesi kurulması amacıyla Adalet Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği ilk etapta Ankara Sincan ve Kayseri Bünyan Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane açma çalışmalarına başlandı.

Bünyan Ceza İnfaz Kurumu'nda 'Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi' olarak hizmet verecek olan kütüphanenin oluşturulmasında son aşamaya gelindi. Kütüphanenin en kısa sürede hizmete hazır hale geleceği bildirildi. Cumhuriyet Savcıları Ahmet İhsan Koç ve Yahya Dönergöz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun, 75. Yıl İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aslıhan Uygun, Ceza İnfaz Kurum Müdürleri ve Öğretmenleri ile İl Halk Kütüphanesi personelinin katılımıyla İl Halk Kütüphanesi Müdürlüğü Konferans Salonunda atılacak adımların belirlenmesi, iletişim ve işbirliğinin sağlanması amacıyla eşgüdüm toplantısı yapıldı. - KAYSERİ

'Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi' Eşgüdüm toplantısı yapıldı
'Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi' Eşgüdüm toplantısı yapıldı
'Bünyan Adalet Halk Kütüphanesi' Eşgüdüm toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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