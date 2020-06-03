Bünyalılar mahalle fırınlarında kendi ekmeklerini yapıyor Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar daha güvenli ve hijyenik olduğu gerekçesiyle ekmeklerini kendileri yapmaya başladı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar daha güvenli ve hijyenik olduğu gerekçesiyle ekmeklerini kendileri yapmaya başladı.

Bünyan'da vatandaşlar salgın sürecinde evlerinin ekmek ihtiyacını belediye tarafından mahallelere yapılan fırınlarda imece usulü ile kendileri yaprak karşılıyor.

Mahallelerde komşular sırasıyla hijyen kurallarına uyarak birkaç günlük ekmeklerini pişiriyor, fırınlar ekmek pişirmeden önce ve sonra dezenfekte ediliyor.

Mahalle sakini Ayten Dukan, salgın döneminde daha güvenli olduğu düşüncesiyle kendi ekmeğini kendisi yaptığını söyledi.

Dukan, "Hastalık nedeniyle evlerimizde geçirdiğimiz süre uzadı. Bu sürede ekmeğimizi kendimiz yaptık. Normalleşmeyle birliktede daha güvenilir olduğu için buna devam ediyoruz. Kendi getirdiğimiz odunlarla fırınları yakıyoruz. Hamuru, unu ve mayayı evimizden kullanıyoruz. Böylesi hem daha doğal oluyor hem de içimiz rahat ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA