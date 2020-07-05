Bünül'den CHP'nin pankartına tepki
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Bünül'den CHP'nin pankartına tepki

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, CHP İlçe Başkanlığının şehrin çeşitli noktalarına astığı "Kıdem tazminatı alın teridir'" yazılı pankartlara tepki gösterirken, "Önce Ceyhan Belediyesi haksız yere çıkarılan işçilerin tazminatını ödesin" dedi.

Bünül'den CHP'nin pankartına tepki
05.07.2020 12:06 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:12

AK Parti Ceyhan İlçe Başkanı Muhammed İslam Bünül, CHP İlçe Başkanlığının şehrin çeşitli noktalarına astığı "Kıdem tazminatı alın teridir'" yazılı pankartlara tepki gösterirken, "Önce Ceyhan Belediyesi haksız yere çıkarılan işçilerin tazminatını ödesin" dedi.

Başkan Bünül, yaptığı açıklamada, CHP İlçe Başkanlığı'nın şehri "Kıdem tazminatı alın teridir'" pankartı ile donattığını belirterek, "Göreve gelmeden namus sözü vererek kimseyi işten atmayacağız diyenler 316 emekçinin ekmeğiyle oynamak suretiyle ekmeğinden ettiler.

İşten atılan emekçiler haklarını aramak için yargıya başvurdular. Çoğunluğu işe iadesini kazansa da mobing uygulamak suretiyle iş başı yaptırmadılar. Bunun neticesinde kıdem tazminatı hak edenlerine rağmen kıdem tazminatlarını Ceyhan Belediyesi ödemedi" dedi.

CHP'nin astığı pankartlarda samimi olmadığını ifade eden Başkan Bünül, "CHP bu astığı pankartlarda samimi ise, algı oluşturup hemşehrilerimizin aklıyla alay etmiyorsa işten çıkarılan işçilerin alın teri olan kıdem tazminatını ödemeli. Aksi halde bu pankartlar içi boş bir slogandan başka bir şey ifade etmez" diye konuştu.

CHP'nin popülizm siyaseti yaparak yandaşlarına Ceyhan Belediyesinin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyleyen Bünül, şunları kaydetti:

"14 ayda Ceyhanlı hemşehrilerimiz hak, hukuk, adalet sloganı atanların haksız, hukuksuz ve adaletsiz bir yönetim anlayışı ortaya koyduklarını çok iyi gördü. CHP'nin Ceyhanlı hemşehrilerimizin duyguları ile oynamalarına, aklıyla alay etmelerine, yalanlarıyla kandırmalarına asla müsaade etmeyeceğiz." - ADANA

Kaynak: İHA

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