“Bunu daha önce de yaptı, yine yapacağını biliyordum!”

23.01.2020 08:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 08:14

Geçtiğimiz kasım ayında açıkladığına göre kariyerinin son turnuvasını oynayan eski dünya bir numarası Caroline Wozniacki’nin Avustralya Açık ikinci turundaki rakibi Dayana Yastremska’ydı. 23 numaralı seri başı Yastremska ile oynayacağı bu zorlu maç, Wozniacki’nin son tenis maçı olabilirdi.

Ancak maçta kazanan Wozniacki oldu ve Danimarkalı raket, en azından bir maç daha oynayabilecek. Maç her ne kadar yüksek bir rekabette oynansa da, Yastremska’nın mücadelenin en kritik anlarında sağlık molası alması, kimileri için maçtaki kaliteli oyuna gölge düşürdü.

İlk seti 5-1 geriden gelerek 7-5 kazanan Wozniacki, ikinci sette de 5-4 öndeydi. Danimarkalının maç için servis attığı esnada, Yastremska sağlık molası aldı. Moladan mental olarak güçlenmiş dönen Ukraynalı, maçı o anda kaybetmese dahi nihai yenilgiye engel olamadı. İkinci seti de 7-5 kazanan Wozniacki, adını üçüncü tura yazdırdı.

Wozniacki’ye maçtan sonra söz konusu mola hatırlatıldı. Eski Avustralya Açık şampiyonu, rakibinin onun momentumunu kırmak için mola aldığını savundu: “Mola alarak benim ritmimi kırmak istedi. Skor 5-4’tü ve ben yanlış giden bir şey olduğunu düşünmedim. Yastremska gayet iyi koşuyordu. Bu, onun daha önce de yaptığı bir şey, yine yapacağını biliyordum.”

19 yaşındaki Yastremska, aynı şeyi daha önce de yapmış ve rakiplerinden tepki görmüştü.

2019’un şubat ayında Tayland Açık finalinde Ajla Tomljanovic karşısında final setinde 2-5 gerideyken mola alan Yastremska, ardından geri dönerek maçı kazanmış ve şampiyon olmuştu.

İçinde bulunduğumuz ocak ayında ise Kiki Bertens, Yastremska’nın geride olduğu esnada sağlık molası aldığı rakibiydi. Bertens, maç sonunda Yastremska’nın kaybederken mola aldığının hatırlatılması üzerine, “Onunla üç defa oynadım ve üçünde de geride olduğu esnada mola aldı.” diyerek rakibine tepki vermişti.

Henüz 19 yaşındaki Yastremska’nın potansiyeli, birçok tenis takipçisi tarafından çok yüksek görülüyor ancak söz konusu eylemlerin, Ukraynalının tenis severler gözündeki sempatisini yok ettiğini söylemek mümkün.