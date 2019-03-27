Bunların Belediyecilik Kariyeri de Karneleri de Sıfır"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim manifestosu açıklıyor. Diyorlar ki, 'martın sonu baharmış.' Ben de Samsun'dan soruyorum, yahu bu Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Samsun, İlkadım ne zaman baharı gördü ki, bu baharı da görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır." dedi.

Bakan Kurum, AK Parti Samsun İl Başkanlığının İlkadım ilçesine bağlı Hastane Mahallesi'nde düzenlediği mitingde, 16 yıldır her alanda bağımsızlık mücadelesi verdiklerini söyledi.

16 yıl öncesinde Türkiye'nin savunma sanayisinde, ekonomide dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Kurum, "Eskiden darbelere, cuntalara teslim olan bir ülke vardı. Şimdi ama 16 saatte milletiyle beraber tankların önüne çıkıp darbeye 'dur' diyen bir ülke var. Şimdi o zillet ittifakı var ya, onlar şimdi Türkiye'nin 1 Nisan sabahı kaosa sürüklenmesini bekleyenler, ellerini ovuşturanlar. Bu yıl Gazi Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı. Samsun bu kirli ve gizli planlara 100 yıl önce izin vermedi, bugün de vermez inşallah. Kim hangi kirli tezgahı kurarsa kursun, biz dev projeler, dev yatırımlar yapmaya devam ediyoruz." şeklinde konuştu.

Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tanıtımını yaptığı sosyal konut projeleri hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"2023 yılına kadar tüm Türkiye'de en az 250 bin sosyal konut uygulaması yapacağız. 2019 yılı için hazırlamış olduğumuz 50 bin sosyal konutluk projemizi açıkladık ve başvuru sayısı bugün itibarıyla 550 bini aştı. Samsun'un İlkadım ilçesindeki yaşam şartlarını, binaların durumlarını gelip yerinde fiilen gördük. Maalesef burada yapılarımız sosyal donatı anlamında yetersiz, altyapı anlamında bazı yetersizlikler var. Tabii son 17 yılda çok büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen o sosyal donatı imkanların az olmasından ve yeşil alan imkanlarının az olmasından ve bu dar sokaklardan dolayı biraz çile çektiniz. İnşallah biz artık bu çileye son veriyoruz. Hastane, Kökçüoğlu, Zeytinlik, Fatih, Reşadiye, Kadıköy ve Anadolu mahallelerinde kentsel dönüşüm projesine başlıyoruz."

"Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin önüne kurulan tuzakları bozduğuna dikkati çeken Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu kutlu ittifakı kurduk, o Cumhuriyet Halk Partisi, illet ve zillet ittifakını kurdular. Terör örgütünün siyasi uzantıları ile kol kola girdiler. Burası Samsun. Samsun'da sen terör örgütünün uzantıları ile kol kola giremezsin. Samsun buna izin vermez. 31 Mart bir beka mücadelesinin adıdır. Bu beka mücadelesini Allah'ın izniyle kazanacağız. Samsun kazanacak, İlkadım kazanacak, Türkiye kazanacak. Biz bu kadar uğraşırken, vatandaşımızın derdi ile dertlenirken, gecemizi gündüzümüze katıp çalışırken, Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçim manifestosu açıklıyor. Diyorlar ki, 'martın sonu baharmış.' Ben de Samsun'dan soruyorum, yahu bu Cumhuriyet Halk Partisi döneminde Samsun, İlkadım ne zaman baharı gördü ki, bu baharı da görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir. Biz bunların belediyecilik kariyerini de biliyoruz, karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır. Bunların dönemi çöp, çamur, çukur dönemi olarak milletimizin hafızalarına kazınmıştır. O çöp, çamur ve çukuru bitiren AK Parti olmuştur, AK belediyecilik olmuştur, Recep Tayyip Erdoğan olmuştur."

Kurum, Samsun'un 31 Mart'ta "zillet ve illet ittifakı"na gereken cevabı sandıkta vereceğini sözlerine ekledi.

Mitinge AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, İlkadım Belediye Başkanı ve adayı Erdoğan Tok ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA