Bunları Root'suz da Yapabilirsiniz!

Android'li telefonunuzu root'layarak sayısız olanağın kapısını açabiliyor, cihazınızı dilediğiniz gibi kişiselleştirip, ince ayarlar yapabiliyorsunuz. Ancak root'lamak bazen sıkıcı ve zor bir iş olabilir. Bazen ise bazı uygulamalar çalışmayı reddedebilir ve cihazınız, güvenlik problemlerine kapı açabilir.



Ancak telefonunuzu modifiye etmenin tek yolu root değil. Root'lu olmayan cihazlarda başvurabileceğiniz şaşırtıcı derecede çok hack var. İşte bu hack'lerden en iyileri.



1. Desteklenmeyen Cihazlarda Now Kartlarını Kullanın





Google Now kartları sadece Android 6.0 ve sonraki sürümlerde giriş ekranında kullanılabiliyor. Ancak Nova Launcher'ı yükleyerek bu kısıtlamayı aşabilirsiniz. Giriş ekranını sola sürükleyerek hava tahminlerine, trafik raporlarına ve Google'ın sunduğu diğer kişiselleştirilmiş bilgilere hızla ulaşabilirsiniz.



Nova Launcher'ı indirdikten sonra Nova Settings'i açın ve Google Now seçeneğini bulun. Burada Google Now Page ayarını etkinleştirin.



2. Ekran Çözünürlüğünü Değiştirin





Görüşünüz iyi ise ekranınızın piksel yoğunluğunu azaltabilirsiniz. Böylece her şeyin daha küçük görünmesini ve bir defada ekrana daha çok şeyin sığmasını sağlayabilirsiniz.



Önce Play Store'dan DPI Checker'ı indirin ve telefonunuzun doğal DPI'ının kaç olduğunu görün.



ADB aracını Android developers'tan indirin ve Ayarlar > Geliştirici seçenekleri yolunu izleyerek USB Debugging'i etkinleştirin. Telefonunuzu USB ile bilgisayara bağlayın.



Komut satırında adb shell wm density [DPI] komutunu girin, [DPI] bölümünü tercih ettiğiniz piksel yoğunluğuyla değiştirin.



3. Custom ROM Yükleyin





Custom ROM yüklerken ROM Manager veya FlashFire gibi bir araç kullanacaksanız telefonunuzu root'lamış olmanı gerekiyor. Ancak custom recovery üzerinden root'suz da ROM yükleyebilirsiniz.



Detaylı custom ROM yükleme rehberimize buradan ulaşabilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse izlemeniz gereken adımlar şunlar.



1. Custom ROM'u dahili depolama alanına indirin.



2. Telefonunuzu custom recovery ile başlatın. Backup seçeneğini kullanarak bir Nandroid yedeği oluşturun.



3. Wipe seçeneğini kullanarak telefonunuzu temizleyin. Bu isteğe bağlı bir adım olsa da öneriliyor. Bu işlem tüm uygulamaları ve verileri silecek ancak dahili depolamaya dokunmayacak (yedeğinize de dokunmayacak).



4. Install'a dokunun ve ROM'u kaydettiğiniz konumu bulun. ROM'u seçin ve aşağıda görünen çubuğu sağa sürükleyerek yüklemeyi başlatın.



Yükleme tamamlandıktan sonra telefonu baştan başlatın. Hesaplarınıza tekrar oturum açıp, uygulamalarınızı tekrar yüklemeniz gerekecek.



4. Custom Kernel yükleyin





Kernel, işletim sistemiyle donanımınız arasında yer alan ve bu ikisinin tüm etkileşimlerini yöneten bir yazılımdır. İşlemcinin hızı, ekranın parlaklığı, ekranın tepkiselliği ve çok daha fazlası kernel tarafından yönetilir.



Çoğu cihazdaki stok kernel, iyi bir performans, kararlılık ve pil ömrü dengesi kurmaya çalışır. Custom kernel ile bunlardan birine öncelik verebilirsiniz. Custom kernel, custom ROM yükler gibi yükleyebilirsiniz. Telefonunuz root'lu ise, bir uygulama üzerinden kernel'i değiştirebilirsiniz. Aksi halde custom recovery'yi kullanmanız gerekiyor.



Üçüncü part kernel'leri forum.xda-developers.com adresinde bulabilirsiniz. Cihazınızın modeli için geliştirilmiş bir kernel'i indirdiğinizden ve işletim sisteminizin desteklendiğinden emin olun.