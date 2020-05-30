Bunlar da 'korona bank'
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Bunlar da 'korona bank'

Normalleşme sürecinin en önemli kurallarından biri hiç şüphesiz sosyal mesafe olacak.

Bunlar da 'korona bank'
30.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:02

Normalleşme sürecinin en önemli kurallarından biri hiç şüphesiz sosyal mesafe olacak. Mamak Belediyesi bu sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için ilçede bir çok noktaya sosyal mesafeli korona bank yerleştirdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında yerel yönetimler, önemli bir sorumluluk üstlendi. Mamak Belediyesi personeli yeni normalleşme sürecine geçilmeden hemen önce belediyenin atölyesinde sosyal mesafeli korona bank hazırladı. İlçede farklı bir çok noktaya yerleştirilen korona banklar vatandaşlardan da tam not aldı. Tasarlanan bankların mesafe aralığına saksı içinde mevsim çiçekleri ekildi ve banklara kalp motifi işlendi.

Salgının yavaş yavaş etkisini yitirmeye başladığı bu dönemde yeni düzenlemeler de birbiri ardına geliyor. Virüsün tekrardan yayılmasını önlemek için farklı tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda Mamak Belediyesi, marangozhanesinde üretilen mesafeli banklar şehrin en çok tercih edilen alanlarına yerleştirilerek sosyal mesafeye dikkat çekilecek.

Boğaziçi Şelale Park içerisinde kurulumu gerçekleşen korona bankları sokağa çıkma serbestliğinde ilk test edenler ise yaşlı çiftler oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Sarıgöl, Mamak Belediyesi olarak korona virüs tedbirleri kapsamında çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Sosyal mesafenin korunması adına neler yapabiliriz diye düşündük. Kendi atölyelerimizde üretmiş olduğumuz korona banklarımızı ve aralarında 1 metre mesafenin olduğu sosyal mesafenin korunması adına Korona Banklarımızı oluşturduk. Bunları üretiyoruz ve parklarımıza vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde tedbirleri de göz önüne bulundurarak koydurduk. Sizleri daha çok seviyoruz ama daha çok sevebilmek adına bu süreci 1 metre mesafeyle oturabilmeleri için oluşturduk. Birçok çalışma yaptık. Diğer ilçelerimize, diğer illere örnek olmak adına birçok çalışma gerçekleştirdik. İnşallah korona bankımız da bunlardan bir tanesi olacak. Vatandaşlardan sosyal mesafenin korunması adına güzel tepkiler aldık. Farklı çalışmalar yapıyoruz. Bütün vatandaşlarımız taleplerini de değerlendiriyoruz. Mamak'ta yaklaşık 50 bin binaya dezenfekte ettik" dedi.

Risk gurubunda oldukları için sıklıkla dışarı çıkamadıklarına işaret eden Erkovan çifti, dışarı çıktıklarında bu banklarda oturduklarını söyleyerek, "Çok güzel bu virüs nedeniyle mesafeli oturmak çok güzel bir şey. Evde eşimizle kavga edip duruyorduk. Buraya geldik. Kavga da etmiyoruz, birbirimizi özlüyoruz. Böyle iyi oldu. Bu banklar buraya kondu memnun olduk. Evde sıkılarak geçiyor. Ama şöyle biraz daha yakın olsaydı da el ele tutuşsaydık. Güzel, teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hayriye ve Murat Kızıl çifti ise bankı faydalı bulduklarını, böylelikle evde aldıkları önlemleri dışarıda da uygulayabildiklerini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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