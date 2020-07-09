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Bunlar da jeotermal muz

Balıkesir in Sındırgı ilçesinde jeotermal suyun kullanıldığı akvaryum balığı üretilen serada ekilen muz fidanlarından ilk muz üretimi gerçekleştirildi.

Bunlar da jeotermal muz
09.07.2020 09:21 | Son Güncelleme: 09.07.2020 09:24

Balıkesir in Sındırgı ilçesinde jeotermal suyun kullanıldığı akvaryum balığı üretilen serada ekilen muz fidanlarından ilk muz üretimi gerçekleştirildi.

Ziraat mühendisi Ömer Çapraz tarafından akvaryum balığı yetiştirilen tesiste yetiştirilen muz ağacı ilk meyvesini verdi. İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan 98 derecelik termal kaynağın kullanıldığı serada muz üretiminin gerçekleştirilebileceği de yapılan çalışma ile ortaya kondu. İlk üretimin ardından muz üretimi için de elverişli olan bölgede sera büyütme çalışmaları gerçekleştirilecek.

Akvaryum balığı yetiştirilen serada ilk muz ürününün alınması Belediye Başkanı Ekrem Yavaş'ı memnun etti. Başkan Yavaş serada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Doğal Şehir Sındırgı'da Hisaralan bölgesi olarak bildiğimiz jeotermal kaynakların bulunduğu alandayız. 2004'lü yıllarda hatta bizden daha önce 30 sene önce her siyasinin ortak bir kanaati, bu suyu ilçeye götürelim ısıtalım yani Sındırgıyı jeotermalda bir marka haline getirelim istiyorlardı. Elhamdülillah bize nasip oldu. 2014 yılından bugüne de Sındırgı'da şu anda 3 binin üzerinde konut ısıtılıyor. Aynı zamanda termal turizm merkezi olan bu şehirde oteller var 800 yatak kapasiteli otellerimiz var. Jeotermal o kadar güzel bir şey ki kimi alanlarda meyve sebze kurutma alanları yapabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bazı alanlarda seracılıkla alakalı işler yapmaya çalışıyoruz. 2000'li yıllarda özel idare zamanında belediyemiz geçen serayı on iki on üç yıl önce Ömer Çapraz arkadaşımıza kiralamıştık. Kiralama sebebi de ilginçtir. Ben burada balık çiftliği yapacağım diye kiralamıştır. Şu anda bulunduğumuz ortamda mavi olarak gördüğünüz yerlerde 40 yakın balık yetiştirilmektedir. Süs balıkçılığı var şu anda Çin'e rakip değil Çin'in önüne geçen ülkenin en çok ihtiyacını karşılayan süs balığı çiftliğindeyiz. Ömer Çapraz aynı zamanda bir ziraat mühendisi. Araç kullanmayı bilmediği için motosiklete biner ve yanında 25 kişi çalıştırıyor. İlginç bir insan. Sındırgı'da 'muz yetişir mi' dediğinizde yetiştirilmez denirdi. Şimdi ise sera ortamında muz yetiştirme mümkün olduğunu gösteren bir çalışma içerisine girmiş. Bizde kendilerini geçenlerde sosyal medyadan tebrik ettik. Hem muzu yerinde görebilmek hem de alternatif olarak bir yerde jeotermal varsa bir yerde sera varsa ve de inanıyor iseniz imkan var fırsat var bu ortamda muz yetiştiğini gördük. Kendisini tebrik ediyorum kutluyorum."

Ömer Çapraz da yaptığı işlerden gurur duyduğunu belirterek, "Burada ben aslında akvaryum balığı üreticiliği yapmaktayım. 'Acaba burada muz olur mu? Bu nemli ortamda.' Antalya'dan 5 tane fide getirdik ve biz bu fideleri her seramıza 1'er 2'şer tane diktik ve 13 ay bekledik acaba olur mu diye 13 ay sonra muz ağacında meyvemizi aldık. Bizim buradaki amacımız girişimci arkadaşlara yardımcı olabilir miyiz. İnsanlar gördükleri bir şeye daha çok inanıyor. Biz bunu gösteriyoruz insanlar buna yatırım yaparlarsa para kazanırlar. Sındırgı ve memleketimin çok daha iyi olacağına inanıyorum. Biz buraya 12 yıl önce keşif için geldiğimizde akvaryum balığı üretilir mi diye düşündüm. O zamanlar da yine Belediye Başkanı olan Ekrem Yavaş beyin yanına gittim. Ekrem Bey ilk önceleri soğuk baktı domates biber gibi düşündü herhalde ama daha sonra burada akvaryum balığı üreteceğimi duyunca çok değişik geldi 'al kullan, yap bakalım' ilk başlarda 3-5 tane havuz ile çevremize balık vererek başladık. Ekrem Yavaş Başkanımın destekleri çok oldu bize her gecen gün bu işi biraz daha büyüttük. Şu anda Türkiye'nin hemen hemen bütün her yerine göndermekteyiz. Türkiye'de piyasayı belirleyen ve söz sahibi bir firmayız. Hiçbir zaman fiyatlarımızı artırmıyoruz. Krizlerde bile fiyatlarımız hep sabit kaldı" şeklinde konuştu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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