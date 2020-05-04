Bunlar da bakır sürahi hırsızı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bunlar da bakır sürahi hırsızı

04.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 04.05.2020 12:16

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında restoranların geçici olarak kapatılmasını fırsat bilen 4 hırsız, bir restoranın havalandırmasından içeri girerek yaklaşık değeri 10 bin TL olan 56 adet özel yapım bakır sürahiyi çaldı.

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında restoranların geçici olarak kapatılmasını fırsat bilen 4 hırsız, bir restoranın havalandırmasından içeri girerek yaklaşık değeri 10 bin TL olan 56 adet özel yapım bakır sürahiyi çaldı. Yaşanan hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bulunan restoranda meydana geldi. Sabah saat 09.30 sularında 1'i kadın, 2'si çocuk 4 kişi restoranın bahçesine geldi. Burada şahıslardan biri çevreyi kontrol ederken, iki kişi ise aldıkları tente demiriyle restoranın mutfak ve depo kısmına giden kapının havalandırma kısmına gelerek burayı açmaya başladı. Bir süre uğraştıktan sonra havalandırma kısmını açan şüphelilerden yaşı küçük olan içeri girip kapıyı açmaya çalıştı ancak kapı açılmadı.

ÇÖP POŞETLERİYLE BAKIR SÜRAHİLERİ ÇALDILAR

Aynı anda restoranın bahçe kısmındaki camı açan şüpheliler, içeri girerek güvenlik kameralarını iptal etmeye çalıştı. Kameraların bazılarının kablosunu kesen, bazılarının ise yönünü yukarı doğru çeviren hırsızlar, restorana girdi. Aldıkları büyük siyah çöp poşetleriyle hızla bakır sürahilere doğru yönelen hırsızlar, poşetlere doldurdukları sürahileri sürükleyerek dışarı çıkardı.

ÇALDIĞI MONİTÖRÜ GERİ BIRAKTI

Bu sırada yaşı küçük bir şüpheli, yemek siparişlerinin girildiği monitörü alarak koşar adım dışarı kaçtı. Ancak daha sonra bilinmeyen bir nedenle geri gelerek monitörü geri bıraktı. Yaklaşık 10 bin TL değerindeki 56 adet özel yapım bakır sürahiyi çalan 4 hırsız girdikleri şekilde çıkarak gözden kayboldu.

POLİS GENİŞ ÇAPLI İNCELEME BAŞLATTI

Öte yandan restoran müdürü, günlük kontrolleri yapmak için geldiği restoranda havalandırma deliğinin açıldığını görerek, durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonrası şüphelilerin kaçabilecekleri güzergahlar araştırılmaya başlanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Mustafa Kaplan - Çağatay Gür/İHA)

Bunlar da bakır sürahi hırsızı

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek Haberler
Son dakika: 65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonları birkaç saatliğine sokağa çıkma izni verilecek
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti Haberler
Kim Milyoner Olmak İster'de iftarın akşam ezanında yapıldığını bilmeyen yarışmacı tepki çekti
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Oğlu ile 3 aydır arabada yaşayan 82 yaşındaki engelli kadın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi
Son dakika: Ayşe Karaman'ın ölümüne ilişkin yargılanan Özgür Tarhan'ın tahliyesine karar verildi
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Yavaş'ın başlattığı kampanya örnek oldu, Gaziantep Valiliği zimem defterlerini kapattı
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör olacak
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe, teknik direktörlüğe Nenad Bjelica'yı getirecek, Emre Belözoğlu sportif direktör...
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 15 oldu
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Hollanda Teknik Direktörü Ronald Koeman, kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 4 - 10 Mayıs: Burçları bu hafta neler bekliyor?
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etti
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
İspanyol dermatologlar, koronavirüsle bağlantılı görünen 5 farklı deri sorunu tespit etti
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Atatürk Havalimanı'ndan 17/35 pistlerinin devre dışı bırakıldığı resmen ilan edildi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
Sivas'ta son 3 gün içerisinde koronavirüs vakası tespit edilmedi
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için 'korona takip uygulamasının' denemesine başlanıyor
İngiltere'de koronavirüs hastalarını ve salgını takip etmek için "korona takip uygulamasının" denemesine...
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 150 bini aştı
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı 'Dünya İzmirliler Günü' ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Tunç Soyer'in 3 Mayıs'ı "Dünya İzmirliler Günü" ilan etmesine AK Parti ve MHP tepki gösterdi
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Kalp krizi geçiren hastayı almak için gelen helikopterin, tarlasına inmesine izin vermedi
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Roma efsanesi Totti'den Cengiz Ünder'e övgü: O tam bir futbolcu
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Elazığ ve Malatya peş peşe meydana gelen depremlerle sallandı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Koronavirüse yakalandı' iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan "Koronavirüse yakalandı" iddialarına yanıt: Gerçeği yansıtmamaktadır
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Eski Fenerbahçeli Roman Neustadter: Sarı lacivertli kulübü ve İstanbul'u unutamıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanelerden görüntüler paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy ve Sancaktepe'de yapımı devam eden hastanelerden görüntüler paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Burak Özçivit Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Jose Sosa Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Kadın Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: Bunlar da bakır sürahi hırsızı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 12:22:47. #1.15#
title