VOLKAN KAŞİK - TBMM Başkanı İsmail Kahraman, terör örgütü PYD/PKK'nın ibadethaneleri dahi hedef almaktan kaçınmadığını belirterek, "Bunlarda inanç yok, iman yok, yurt sevgisi yok düşmanlık var. Bunlar beyinleri yıkanmış mankurtlar." dedi.

Kahraman, çeşitli temaslarla bulunmak üzere geldiği Kahramanmaraş'ta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütleri PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek üzere başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla yürütüldüğünü bildirdi.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da daha önce defalarca terörün kökünün kazınacağını ifade ettiğini aktaran Kahraman, harekatın terörün kaynağı kurutuluncaya kadar devam edeceğini vurguladı.

Kahraman, operasyonun yürütüldüğü bölgede terör örgütünün yuvalandığını anımsatarak, harekatla yuvalanmanın önleneceğini belirtti.

Terör örgütü PYD/PKK'nın kutsal mekanları dahi hedef almaktan kaçınmadığına dikkati çeken Kahraman, "Bunlarda inanç yok, iman yok, yurt sevgisi yok, düşmanlık var. Bunlar beyinleri yıkanmış mankurtlar. Evelallah üstesinden geleceğiz. Ürkmek yok, ileri. Biiznillah Türkiye üstesinden gelecek. Güçlü bir devletiz, gelişmemizi önleyemecekler." ifadesini kullandı.

"Millet bir bütün halinde"

İsmail Kahraman, terörle etkili şekilde mücadele edildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Terör dışarıdan besleniyor. Terör senelerimizi kaybettirdi, gelişimimizi önlüyor. Çok tutarlı bir faaliyet, harekat içerisindeyiz, inşallah muvaffak olacağız. Bu hususta tüm millet bir bütün halindeyiz."