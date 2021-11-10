"Bungalov evleri Ilıca'ya değer katacak"

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Ilıca'da yapımı devam eden bungalov evleriyle birlikte çevresindeki sosyal donatı alanlarını inceledi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Ilıca'nın yeniden değer kazanması ve termal turizm alanında istediği payı alabilmesi adına başlattığı çalışmalardan birisi olan bungalov evleriyle birlikte sosyal donatı alanlarının kısa süre içinde hizmete gireceğini belirtti.

Başkan Işık, uygulanan projenin Ilıca'ya farklı bir değer katacağını ifade ederek, bungalov evlerin projelendirilmesinde ve imalatında emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA