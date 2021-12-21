SAKARYA (İHA) - Alevler içinde kalan bungalov ev kullanılmaz hale geldi

İçerisinde konaklayan yaşlı çift son anda kendilerini dışarıya attı

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü, bungalov ev kullanılamaz hale geldi

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bungalov ev alevlere teslim oldu. Evde konaklayan yaşlı çift ise kendilerini son anda dışarı attı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sapanca ilçesi Şükriye Mahallesi Polat Caddesi üzerinde bulunan bungalov evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isimleri henüz öğrenilemeyen yaşlı çiftin konakladığı evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını fark ederek kendilerini dışarıya atan çift durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen alevler bungalov evi kapladı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alevlere teslim olan ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Maddi hasarın meydana geldiği olayda ölen veya yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.