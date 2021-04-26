Bundesliga temsilcisi Augsburg'da teknik direktör Heiko Herrlich'in görevine son verildi

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg teknik direktör Heiko Herrlich'in görevine son verildiğini duyurdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Augsburg teknik direktör Heiko Herrlich'in görevine son verildiğini duyurdu.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, ligde oynanan son 4 maçtan sadece 1 puan alınmasından dolayı teknik direktör ekibinde değişikliğe gidilmesine karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, bundan dolayı teknik direktör Heiko Herrlich ve antrenör Iraklis Metaxas'ın görevine son verildiği belirtildi.

Weinzierl 2021-2022 sezonuna kadar sözleşme imzaladı

Yeni teknik direktör olarak Markus Weinzierl'in görevlendirildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamın 2012-2016 yıllarında Augsburg'da 4 yıl başarılı bir dönem geçirerek, takımının Avrupa Ligi'ne katılmasını sağladığı anımsatıldı.

Weinzierl'in 2021-2022 sezonun sonuna kadar geçerli bir sözleşme imzaladığı aktarılan açıklamada, antrenör olarak da en son Münih Türkgücü'nde teknik direktör olarak çalışan Reiner Maurer'in görevlendirildiği kaydedildi.

Bundesliga'nın 31. haftasında sahasında Köln'e 3-2 mağlup olan Augsburg ligin bitimine 3 hafta kala 33 puanla 13. sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay