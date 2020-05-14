Bundesliga perdesini TV+'ta açıyor Dijital TV platformu TV+, futbolun perdesini Bundesliga ile açıyor.

Dijital TV platformu TV+, futbolun perdesini Bundesliga ile açıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Ligin 26. Haftasında lider Bayern Münih, Union Berlin'e konuk olacak.17 Mayıs Pazar günü oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak TV+'tan naklen yayınlanacak.

Avrupa'nın en önemli futbol liglerinden biri olan Almanya Bundesliga, perdelerini sporda en iyilerin buluşma noktası olan TV+'ta açıyor. Ligin 26. Haftasında oynanacak 5 maç canlı yayınlarla sporseverlerle buluşuyor.

26. haftanın önemli mücadelelerinden birinde lider Bayern Münih, deplasmanda puan tablosunun ortalarında yer alan Union Berlin'e konuk olduğu mücadele, 17 Mayıs Pazar gün, saat 19.00'da başlayacak.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma hem evden hem de mobil cihazlardan izlenebilen televizyon platformu TV+'ta yer alan S Sport 2 Kanalı'ndan canlı yayınlanacak.

TV + Canlı yayınları şu şekilde:

"16 Mayıs Cumartesi: 16.30 Borrusia Dortmund - Schalke 04,19.30 Frankfurt - Mönchengladbach, 17 Mayıs Pazar: 16.30 FC Köln – Mainz, 19.00 Union Berlin – Bayern Münih, 18 Mayıs Pazartesi: 21.30 Werder Bremen – Bayer Leverkusen."

Kaynak: AA