Bundesliga'da yeni sezon için seyircili maç beklentisi Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, pandemi nedeniyle taraftarlara kapalı olarak tamamlanan Bundesliga'da önümüzdeki sezon maçların seyircili oynanacağına dair ümitli olduğunu açıkladı.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, pandemi nedeniyle taraftarlara kapalı olarak tamamlanan Bundesliga'da önümüzdeki sezon maçların seyircili oynanacağına dair ümitli olduğunu açıkladı.Spor Bakanlığının bulunmadığı Almanya'da sporla ilgili konulardan da sorumlu olan İçişleri Bakanı Horst Seehoher, pandemi nedeniyle seyircisiz tamamlanan Bundesliga'da önümüzdeki sezondan itibaren stadyumlara yeniden taraftar alınabileceğine inandığını söyledi.

Münchner Merkur gazetesine konuşan Seehofer, "Güçlü bir hijyen konsepti uygulandığı takdirde, sonbaharda seyircilerin yeniden stadyumlara alınmasına izin verileceğini düşünüyorum" dedi. Seehofer, "Tabii ki kapalı gişe bir stadyumla değil. Ama seyirci sayısı adım adım yükselebilir. Virüs, kurallara uyulmayan yerleri vuruyor" diye ekledi.

Bu konuda Alman Futbol Federasyonu (DFB) ve Alman Futbol Ligi'ne (DFL) güvendiğini söyleyen Seehofer, "Şu ana kadarki tecrübem, DFL ve DFB'ye güvenebileceğinizi gösteriyor" ifadesini kullandı.

Kararı sağlık makamları verecek

Bundesliga ve Bundesliga 2'den sorumlu olan Alman Futbol Ligi (DFL), maçların yeni sezonda seyircili oynanabilmesi için kulüplere ve eyalet yönetimlerine yeni bir hijyen konsepti sunmuştu. Bu konudaki nihai kararı, kulüplerin bulunduğu eyaletlerdeki yerel sağlık makamları verecek.

Pandemi sürecinde verilen yaklaşık iki aylık aranın ardından 16 Mayıs'ta yeniden başlayan Bundesliga, Avrupa'daki beş büyük lig arasında yeşil sahalara dönülen ilk organizasyon olmuştu. Ancak sezonun son dokuz haftasındaki maçlar pandemi nedeniyle seyircisiz oynanmıştı.

Bundesliga'da 2020-2021 sezonunun Eylül ortasında başlaması planlanıyor.

Kaynak: Deutsche Welle