Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih sezona beraberlikle başladı
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Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih sezona beraberlikle başladı

Bundesliga'da son şampiyon Bayern Münih sezona beraberlikle başladı
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2021-22 sezonu açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) 2021-22 sezonu açılış maçında Bayern Münih, deplasmanda Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Son şampiyon Bayern Münih, Borussia Park'ta oynanan mücadelenin 10. dakikasında Alassane Plea'nın golüyle 1-0 geriye düştü.

Bavyera ekibi, 42. dakikada Polonyalı yıldızı Robert Lewandowski ile skora dengeyi getirdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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