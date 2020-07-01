Bundesliga'da sezon sona erdi Her sezon bitiminde bir tarafta sevinenler olur, bir tarafta ağlayanlar.

Her sezon bitiminde bir tarafta sevinenler olur, bir tarafta ağlayanlar. Bazıları hedeflerine ulaşmış olmanın mutluluğunu yaşarlar, bazıları ise gelecek yıl o ligde olmayacakları gerçeğiyle yüzleşirler.

Almanya Bundesliga'da, 2019/20 sezonu sona erdi. Avrupa kupalarına katılma ve ligde kalma yarışının heyecanı son haftaya kadar taşındı. Birçok hikâyeye sahip olduğumuz bu sezonda son maçta yıkılanlar da oldu, taraftarından yoksun şekilde, elde ettiği başarıyı kutlayanlar da.

Bu yazıda Bundesliga'nın son haftasında yaşanan olayları ele alacak, birkaç ekibin sevincini, birkaçının ise hüznünü paylaşacağız.

SON ŞAMPİYONLAR LİGİ VİZESİ MONCHENGLADBACH'IN

"63 puan topladık. Bu oldukça fazla. Geçtiğimiz sezon 58 puan Şampiyonlar Ligi için yetmişti. Ligin ikinci yarısında iyiydik ancak son haftalarda bazı maçlarda iyi sonuçlar alamadığımızı biliyoruz."

Bu sözler Bayer Leverkusen teknik direktörü Peter Bosz'a ait. Geçtiğimiz sezon ligin son altı karşılaşmasında beş galibiyet alan Leverkusen, geriden gelip Mönchengladbach'ı geçmiş ve 58 puan ile Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını rakibinin elinden almıştı. Bu sezon ise bitime iki hafta kala Mönchengladbach'a dördüncü sırayı kaptıran Peter Bosz'un ekibi, ligi 63 puanla tamamlamasına rağmen Şampiyonlar Ligi biletini alamadı. Bundesliga'da sezonun sona ermesiyle ilk beş sırada şu şekilde bir puan tablosu oluştu:

1- Bayern Münih (82 puan)

2- Dortmund (69 puan)

3- RB Leipzig (66 puan)

4- Mönchengladbach (65 puan)

5- Leverkusen (63 puan)

Bu sezon oynadığı futbolla çoğu insanın gönlünde taht kuran Borussia Mönchengladbach, gelecek yıl 2016/17 sezonunun ardından ilk kez Şampiyonlar Ligi’ne katılacak. Geçtiğimiz sene elindeki dördüncülük koltuğunu Leverkusen’a veren Mönchengladbach, bu kez rakibinden rövanşı almayı başardı. Bundesliga’da koronavirüs sebebiyle araya gidilmeden önce Mönchengladbach’ın 49, Leverkusen’ın 47 puanı bulunuyordu. İki takımın lige dönüşleriyle birlikte çıktıkları dokuz maçtaki istatistikleri şu şekilde.

Borussia Mönchengladbach

5 galibiyet

1 beraberlik

3 mağlubiyet

Atılan gol 17

Yenilen gol 10

Bayer Leverkusen:

5 galibiyet

1 beraberlik

3 mağlubiyet

Atılan gol 16

Yenilen gol 14

İki takım da salgın sonrası ligde şaşırtıcı derecede benzer sonuçlar aldı. Hem Mönchengladbach hem de Leverkusen, dönem dönem Şampiyonlar Ligi fırsatını birbirlerine altın tepside sundular. En sonunda Marco Rose’un Mönchengladbach’ı başlangıçtaki iki puanlık avantajını korudu ve Devler Ligi’ne giden taraf oldu.

Borussia Mönchengladbach ile birlikte şampiyon Bayern Münih, Borussia Dortmund ve RB Leipzig, gelecek yıl Almanya’yı, Avrupa’nın bir numaralı organizasyonunda temsil edecekler.

FORTUNA DÜSSELDORF, BAŞKENTTE YIKILDI

“Sevgili Fortuna, futbol bazen acımasız olabiliyor. Başını dik tut ve Bundesliga’ya geri dön.”

Son hafta Fortuna Düsseldorf’un önüne geçen ve rakibini Bundesliga 2’ye gönderen Werder Bremen, resmi Twitter hesabından, böyle seslendi Fortuna Düsseldorf’a. Kaan Ayhan ve Kenan Karaman’ın takımı, ligin son gününde deplasmanda Union Berlin’e 3-0 yenildi. Kendi evinde Köln’ü 6-1 mağlup eden Werder Bremen ise şu an için küme düşmekten kurtuldu.

Ligde oynadığı ilk 25 maçta yalnızca dört kez kazanabilen Werder Bremen, Bundesliga’ya ara verildiğinde küme düşmesine neredeyse kesin gözüyle bakılan ekiplerden birisiydi. Lige dönüşte hedef maçlarına oldukça iyi konsantre olan Bremen, ligi 16. basamakta noktaladı ve Play-Out maçları oynamaya hak kazandı. Ligin dibinde sıralama şu şekilde.

16- Werder Bremen (31 puan)

17- Fortuna Düsseldorf (30 puan)

18- Paderborn (20 puan)

Fortuna Düsseldorf, bu sezon tam 10 maçta öne geçip, üstünlüğü koruyamadı ve puanlar kaybetti. Fortuna, bu maçları önde tamamlayamamasının bedelini küme düşerek ödedi. Fortuna Düsseldorf, ligde Union Berlin, Mainz, Köln ve Werder Bremen’den daha az maç kaybetmesine karşın, sezonu en az galibiyetle tamamlayan ikinci takım oldu ve Bundesliga’ya tutunamadı.

Almanya'da, Bundesliga'yı 16. sırada bitiren takım ile Bundesliga 2'nin üçüncüsü arasında Play-Out maçları oynanıyor. Bu eşleşmenin galibi, sonraki sezon üst ligde oynamaya hak kazanıyor. Mağlup olan taraf ise yoluna alt ligde devam ediyor. Bu sezon Play-Out maçları Werder Bremen ile Heidenheim arasında oynanacak. Büyük bir başarı elde ederek Bundesliga 2'de üçüncü olan Heidenheim, dev rakibi Werder Bremen'i geçerek gelecek yıl Almanya'nın en üst seviye liginde yer almak istiyor. 1981'den bu yana aralıksız olarak Bundesliga'da mücadele eden Werder Bremen ise ligdeki varlığını korumayı hedefliyor.

İki takım arasındaki ilk maç, Werder Bremen'in evinde 2 Temmuz'da oynanacak. Eşleşmenin rövanş karşılaşmasına ise 6 Temmuz'da Heidenheim ev sahipliği yapacak.

1. Maç | Werder Bremen - Heidenheim | 2 Temmuz 2020 | 21.30

2. Maç | Heidenheim - Werder Bremen | 6 Temmuz 2020 | 21.30

DORTMUND'U DEVİREN HOFFENHEIM, AVRUPA LİGİ'NE GRUP AŞAMASINDAN BAŞLAYACAK

Almanya'nın, UEFA Avrupa Ligi'ne toplam üç kulüp gönderme hakkı bulunuyor. Bunlardan ligi beşinci sırada tamamlayan ve Almanya Kupası'nı kazanan ekipler, sonraki sezon Avrupa Ligi'ne grup aşamasından başlıyorlar. Normal şartlarda ise altıncı olan takım, Avrupa Ligi elemelerine katılım hakkı kazanıyor. Bu sezon Almanya Kupası finali Leverkusen ile Bayern Münih arasında oynanacağından ve bu takımlar ligi ilk beşte bitirdiklerinden dolayı, Almanya Kupası'nın kotası lige taşındı. Böylece lig altıncısı Avrupa Ligi gruplarına, yedincisiyse elemelere gidiş bileti kazandı.

Son haftaya Wolfsburg ile Hoffenheim, aynı puanda girdiler. Wolfsburg, sahasında Bayern Münih'e 4-0 kaybetti. Hoffenheim ise Dortmund deplasmanında Kramaric'in dört golüyle kazandı ve sezonu 6. sırada tamamladı.

Bu sezon Avrupa kupalarına gitme hakkı kazanan, küme düşen ve Play-Out oynayacak olan takımların listesi şöyle:

1- Bayern Münih (Şampiyonlar Ligi grup aşaması)

2- Borussia Dortmund (Şampiyonlar Ligi grup aşaması)

3- RB Leipzig (Şampiyonlar Ligi grup aşaması)

4- Mönchengladbach (Şampiyonlar Ligi grup aşaması)

5- Bayer Leverkusen (Avrupa Ligi grup aşaması)

6- Hoffenheim (Avrupa Ligi grup aşaması)

7- Wolfsburg (Avrupa Ligi elemeleri)

16- Werder Bremen (Ligde kalabilmek için Play-Out oynayacak)

17- Fortuna Düsseldorf (Küme düştü)

18- Paderborn (Küme düştü)

Kaynak: EuroSport.com