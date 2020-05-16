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Bundesliga'da maçlar iki ay sonra kaldığı yerden "seyircisiz" devam etti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar kaldığı yerden devam etti.

Bundesliga'da maçlar iki ay sonra kaldığı yerden
16.05.2020 18:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 18:44

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi'ndeki (Bundesliga) maçlar kaldığı yerden devam etti.

Salgının yayılma hızının yavaşlamasıyla Kovid-19 önlemlerini gevşetmeye başlayan Alman hükümeti ve yerel yönetimleri, Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla yaklaşık 2 hafta önce 1. ve 2. futbol liglerinin yeniden başlayabileceğine karar verdi.

Kovid-19 önlemlerinden sonra Avrupa'da başlayacak ilk lig olması sebebiyle dünyanın dikkatle izlediği Bundesliga, 26. haftadaki maçlarla ve DFL'in tasarısındaki sıkı tedbirlere uyularak "seyircisiz" oynandı.

Sahada mücadele eden futbolcular, hakemler ve teknik direktörler haricinde statta bulunan herkes "maske" taktı, müsabaka öncesi toplar dezenfekte edildi.

Yedek kulübelerinde sosyal mesafe kuralı uygulandı. Bazı maçlarda kulübede yeterli yer olmadığı için yedek oyuncular kulübenin arkasında veya tribünde oturdu.

Futbolcular ise gol sevincini birbirlerine sarılmadan yaşamaya çalıştı.

-Borussia Dortmund, Schalke 04'ü 4 golle geçti

Günün maçında ise Borussia Dortmund, Signal Iduna Stadı'nda konuk ettiği Schalke 04'ü 4-0 yendi.

Sarı-siyahlılar ilk yarıyı 29. dakikada Erling Haaland ve 45. Raphael Guerreiro'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Borussia Dortmund, 48. dakikada Thorgan Hazard, 63. dakikada Guerreiro ile iki gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

Borussia Dortmund, puanını 54'e çıkartarak 2'inci sıradaki yerini korudu.

Schalke 04 ise 37 puanda kaldı ve 8'inci sıraya geriledi.

26. haftada bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Hertha Berlin deplasmanda Hoffenheim'i 3-0, Wolfsburg da deplasmanda Augsburg'u 2-1 mağlup etti.

Leipzig-Freiburg karşılaşması 1-1, Fortuna Düsseldorf-Paderborn müsabakası da 0-0 berabere sonuçlandı.

Kaynak: AA

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