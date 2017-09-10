Bundesliga'da Bir İlk

Bundesliga'da bir ilk

Berlin Olimpiyat Stadı’nda oynanan Hertha Berlin-Werder Bremen maçında 38 yaşındaki kadın hakem Bibiana Steinhaus düdük çaldı ve lig tarihinde bir ilke imza attı.



İlk yarıda Hertha Berlin'den Mathew Leckie, ikinci yarıda da konuk ekipten Thomas Delaney’in attığı gollerle 1-1 sonuçlanan karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Başkanı Reinhard Grindel de izledi.





Maç başında isminin okunduğunda seyirciler tarafından alkışlanan Steinhaus, karşılaşmada bir sarı kart çıkardı.





Steinhaus, Alman futbol otoritelerinden performansından dolayı iyi not aldı.





Polis memuru olan Bibiana Steinhaus, daha önce 80 İkinci Lig karşılaşmasında, 2011 ve 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda görev yapmıştı.





Steinhaus'un 2017-2018 sezonunda Bundesliga'da düdük çalacağı, mayıs ayında DFB tarafından duyurulmuştu.















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