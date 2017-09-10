Bundesliga'da Bir İlk

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk kez bir kadın hakem, maç yönetti.

Bundesliga'da Bir İlk

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) ilk kez bir kadın hakem, maç yönetti.

Kaynak: Dunya.com