Bundesliga'da Arminia Bielefeld-Werder Bremen karşılaşması olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi
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Bundesliga'da Arminia Bielefeld-Werder Bremen karşılaşması olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi

07.02.2021 15:55 | Son Güncelleme: 07.02.2021 15:58
Bundesliga'da Arminia Bielefeld-Werder Bremen karşılaşması olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında yapılması planlanan Arminia Bielefeld-Werder Bremen karşılaşması, olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 20. haftasında yapılması planlanan Arminia Bielefeld-Werder Bremen karşılaşması, olumsuz hava şartları sebebiyle ertelendi.

Almanya Kulüpler Birliğinden (DFL) yapılan açıklamada, kış mevsimine bağlı hava şartlarından dolayı Arminia Bielefeld ile Werder Bremen arasındaki karşılaşmanın bugün oynanmayacağı belirtildi.

Yoğun ve uzun süreli kar yağışı ve don nedeniyle nizami bir şekilde karşılaşmanın oynanmasının garanti edilemeyeceğinin aktarıldığı açıklamada, bu nedenle DFL'in hakemlerle ve kulüp temsilcileriyle anlaşarak müsabakanın ertelenmesine karar verdiği ve yeni tarihin yakın bir zamanda açıklanacağı kaydedildi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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