Bundesliga: Bayern Münih: 5 - E.Frankfurt: 2
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Bundesliga: Bayern Münih: 5 - E.Frankfurt: 2

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, sahasında çıktığı mücadelede Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti.

Bundesliga: Bayern Münih: 5 - E.Frankfurt: 2
23.05.2020 22:02 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:02

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, sahasında çıktığı mücadelede Eintracht Frankfurt'u 5-2 mağlup etti. Bayern bu sonuçla puanını 61'e yükseltti.

Almanya Bundesliga'nın 27. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, sahasında Eintracht Frankfurt'a şans tanımadı. 17. dakikada Grotzka, 41. dakikada da Thomas Müller'in golleriyle farkı 2'ye yükselten Bavyera ekibi, soyunma odasına 2-0'lık üstünlükle gitti. İkinci yarının hemen başında Bayern, Lewandowski'yle farkı 3'e çıkarırken, Frankfurt 52 ve 55. dakikalardan Martin Hinteregger'in golleriyle farkı 1'e indirdi. Alphonso Davies 61. dakikada durumu 4-2'ye getirirken, Frankfurt adına ağları 2 kez havalandıran Martin Hinteregger 74. dakikada bu kez topu kendi kalesine göndererek skoru ilan etti: 5-2. Bu sonuçla Bayern Münih zirvedeki yerini korurken puanını da 61'e çıkardı. 28 puanı bulunan konuk ekip ise ligde 13. sırada yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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