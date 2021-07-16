Futbolda Almanya ligi maçları 2025'e kadar beIN Sports Türkiye'de yayımlanacak
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Futbolda Almanya ligi maçları 2025'e kadar beIN Sports Türkiye'de yayımlanacak

Futbolda Almanya ligi maçları 2025'e kadar beIN Sports Türkiye'de yayımlanacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Futbolda Almanya 1. Futbol Ligi ve 2. Futbol Ligi (Bundesliga ve 2. Bundesliga) maçları 2025 yılına kadar beIN Sports Türkiye'de yayımlanacak.

Futbolda Almanya 1. Futbol Ligi ve 2. Futbol Ligi (Bundesliga ve 2. Bundesliga) maçları 2025 yılına kadar beIN Sports Türkiye'de yayımlanacak.

Yapılan açıklamaya göre, beIN Media Group ve Bundesliga International, Bundesliga ve 2. Bundesliga'nın beIN Sports Türkiye'de yayınlanması için anlaşmaya vardı. Türk futbolseverler, 2025 yılına kadar Bundesliga müsabakalarını beIN Sports Türkiye'de izleyebilecek.

beIN Sports, her hafta tüm Bundesliga maçlarını, lige dair haftalık klipleri, özetleri ve programları yayımlayacak.

Açıklamada, "Bu anlaşmayla sektördeki en iyi yayın hakları portföyüne Bundesliga ve 2. Bundesliga'yı da dahil eden beIN, Türkiye'deki uzun vadeli ve lider konumunu daha da güçlendiriyor. beIN Sports'un Türkiye'deki oldukça geniş ve kaliteli yayın hakları portföyü, Türkiye Süper Ligi, Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1), Bundesliga, 2. Bundesliga, THY Avrupa Ligi, WTA, çeşitli diğer futbol, tenis, hentbol, motor sporları hakları ve çok daha fazlasını içeriyor." denildi.

Digiturk Spordan Sorumlu Grup Başkanı Rashed Al-Marri, "Bundesliga'nın Türkiye yayın haklarını 2025 yılına kadar alarak abonelerimizin en iyi Alman kulüplerini ve yeteneklerini izlemesine olanak sağlayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bundesliga International ile yapılan bu yeni anlaşma, Türkiye'de büyümeye ve karlılığa odaklanırken, yayın hakları için orantılı teklif verme iş stratejimizi de destekliyor. Alman ligi şüphesiz olarak dünyanın en iyilerinden biri ve Türkiye Süper Ligi, Ligue 1, THY Avrupa Ligi, WTA ile çok daha fazlasını içeren ve günden güne büyüyen inanılmaz portföyümüzü mükemmel bir şekilde tamamlıyor." ifadelerini kullandı.

Bundesliga International Üst Yöneticisi (CEO) Robert Klein ise imzalanan anlaşmayla ilgili, "beIN, yıllardır Bundesliga'nın güvenilir bir ortağı ve beIN Sports ile Türkiye'deki yeni yayın anlaşmamızın imzalanmasıyla Türk futbolseverlerini, Bundesliga'nın hızlı ve modern oyununu deneyimleme yolculuğuna çıkarabildiğimiz için inanılmaz heyecanlıyız. Bundesliga uzun zamandır genç oyuncuların parladığı bir yer oldu. Türk yetenekler Ali Akman ve Ömer Faruk Beyaz bunun sadece iki örneği. Dünya çapındaki oyuncularımızın ve yerel yıldızlarımızın hikayelerini anlatmak için beIN ile yakın bir iş birliği içinde çalışarak, Türkiye'deki yeni nesil yeteneklere ilham verebileceğimizden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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