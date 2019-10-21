Bundesbank'tan üçüncü çeyrekte daralma uyarısı

21.10.2019 14:16

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) ekim ayı raporunda, ülkede üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde "daralmış" olabileceği belirtilerek, ihracat odaklı sektörlerdeki düşüşün diğer sektörlerde etkisini gösterdiği kaydedildi.

Bundesbank'ın yayımladığı ekonomiye yönelik ekim ayı raporunda, ticaret ihtilaflarının Alman ekonomisini etkilemeye devam ettiği bildirildi.

Raporda, "Almanya'nın ekonomik üretimi, yılın üçüncü çeyreğinde bir miktar daha daralabilir. Ekonomik üretimde daha uzun süreli düşüşler ancak henüz ortaya çıkmamıştır." denildi.

Üçüncü çeyrekte büyümede belirleyici faktörün ihracata yönelik sektörlerde devam eden gerileme olduğuna işaret edilen raporda, diğer sektörlerde bu düşüşün etkisinin görüldüğü uyarısında bulunuldu.

Raporda, eldeki göstergelerin, şu anda ihracatta sürdürülebilir toparlanma ve sanayide istikrar konusunda birkaç işaret sunduğu belirtildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl ise büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.

Kaynak: AA