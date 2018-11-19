Bundesbank'tan 'Ticaret Savaşları' Uyarısı

Almanya Merkez Bankası raporunda "ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini karşılıklı olarak artırması üçüncü ülkeleri de 'sert' bir şekilde etkileyerek söz konusu ülkelerde ekonomik büyümenin yavaşlamasına sebep olacak." ifadeleri yer aldı.