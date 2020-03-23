Bundesbank'tan koronavirüs nedeniyle Alman ekonomisinde resesyon uyarısı
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Bundesbank'tan koronavirüs nedeniyle Alman ekonomisinde resesyon uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin yeni tip koronavirüs salgınından dolayı "derin bir resesyona" yöneldiği ve ekonomik toparlanmanın ancak virüs etkili bir şekilde kontrol altına alındıktan sonra başlayacağı konusunda uyarıda bulundu.

23.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:20
Bundesbank'tan koronavirüs nedeniyle Alman ekonomisinde resesyon uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), Alman ekonomisinin yeni tip koronavirüs salgınından dolayı "derin bir resesyona" yöneldiği ve ekonomik toparlanmanın ancak virüs etkili bir şekilde kontrol altına alındıktan sonra başlayacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bankanın ekonomiye yönelik mart ayı raporunda, Almanya'nın, hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle şimdiye kadar hiç rastlanmayan zorluklarla karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Ülkenin eğlence merkezleri, restoranlar, oteller, ticaret fuarı operatörleri ve hava yolları gibi hizmet sağlayan şirketlerinin salgından en çok zarar göreceğine yer verilen raporda, virüsten etkilenen ülkelerde Alman ürünlerine talebin düşmesiyle ihracat yapan büyük Alman şirketlerin de olumsuz etkileneceğine işaret edildi.

Almanya'daki talebin devam etmesine rağmen tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılardan dolayı ülkede üretimin sekteye uğrayacağına işaret edilen raporda, "Ekonomik görünüm, eşi görülmemiş bir belirsizlik gösteriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Raporda, koronavirüs salgını göz önüne alındığında, Alman ekonomisinde derin bir resesyonun artık kaçınılmaz olduğuna yer verilirken, ülkenin kamu maliyesinin bununla baş edebilmek için iyi bir konumda bulunduğuna da vurgu yapıldı.

Kaynak: AA

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Güncel Manşet

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