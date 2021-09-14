Bundesbank'tan 'hızlı dijital avro' ihracı uyarısı - Haberler
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Bundesbank'tan "hızlı dijital avro" ihracı uyarısı

AA / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Bundesbank'tan

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital avro projesinde aşırı beklentilere karşı uyarılarda bulunarak, dijital paranın başlangıçta sınırlı bir role sahip olması gerektiğini belirtti.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Jens Weidmann, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) dijital avro projesinde aşırı beklentilere karşı uyarılarda bulunarak, dijital paranın başlangıçta sınırlı bir role sahip olması gerektiğini belirtti.

ECB Yönetim Konseyi Üyesi de olan Weidmann, Bundesbank ve Çin Merkez Bankası (PBoC) tarafından ortaklaşa çevrim içi düzenlenen bankacılık konferansında yaptığı konuşmada, dijital avronun başlangıçta muhtemelen "çok yönlü" olmayacağını ifade etti.

Weidmann, dijital avroda aşırı beklentilere karşı uyarılarda bulunarak, dijital paranın başlangıçta sınırlı bir role sahip olması gerektiğini belirtti.

Dijital bir avronun bankacılık sektörünü bozabileceği ve merkez bankacılığının rolünü aşırı genişletebileceği için başlangıçta sınırlı bir role sahip olması gerektiğini hatırlatan Weidmann, "İlgili riskler göz önüne alındığında dijital avro ihracında kademeli bir yaklaşım mantıklı olabilir." ifadesini kullandı.

Weidmann, dijital avronun neye benzeyeceğinin halen "belirsiz" olduğunu anlatarak, dijital avronun daha sonra başka işlevler ekleme seçeneğine sahip olması gerektiğini vurguladı.

Bundesbank Başkanı Weidmann, kriz zamanlarında tüketicilerin bankalardaki tuttukları mevduatlarını merkez bankası parasına çevirmek için acele edebileceğini ve bununda finansal sistemi istikrarsızlaştırma ihtimalini ana endişeleri arasında gösterdi.

ECB, temmuz ayında dijital avro projesinin araştırma aşamasının başlatılmasına karar vermişti.

Öte yandan, ECB Başkanı Christine Lagarde, 13 Ocak 2021'de ECB'nin olası "dijital avro" ihracına ilişkin yaptığı açıklamada, "Dijital bir avromuz olacak. Bunun ihracının 5 yıldan fazla sürmeyeceğini umuyorum. Bizim için bunun mantıklı bir tercih olduğundan emin olmak biraz zaman alacak." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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AA / Bahattin Gönültaş - Son Dakika Haberleri
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